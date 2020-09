Découvrez la couleur de l'année 2021 : retrouvons notre lien avec la terre

Préparez-vous à vivre un retour aux sources ! Les décorateurs de la célèbre marque de peinture Dulux viennent de dévoiler le ton qui sera tendance l'année prochaine : le "Brave Ground", un marron très clair avec des nuances de gris. Saisissez vos pinceaux, on va faire entrer la nature dans votre salon pour un nouveau départ serein et apaisant.

Se reconnecter à l'essentiel. Retrouver le goût des choses simples. Puiser dans la force que l'environnement peut nous donner pour regarder droit devant nous et tirer uniquement les leçons positives du confinement et de la crise sanitaire. La nature inspire les décorateurs au point qu'ils y ont puisé la couleur qui sera tendance l'année prochaine.

Pour la 18ème année, l'équipe de designers, d'architectes et d'éditeurs de tendances de la marque Dulux a décrété ce que sera le ton emblématique des douze prochains mois. Ces "faiseurs de mode" ont décidé que le "Brave Ground" serait le ton adéquat pour donner le top d'un tout nouveau départ. Par "brave Ground", il faut imaginer un marron très clair, tirant sur le beige. Le coloris emprunte ses ombres à la palette colorimétrique de la terre, au sens premier.

Après avoir vécu reclus chez soi durant plusieurs semaines, les décorateurs jugent utile de rendre notre intérieur plus serein, à travers les tons apaisants d'un environnement naturel. Avec le Covid, on s'est rendu compte combien notre planète était fragile. Il est venu le temps de lui donner tous les honneurs du salon jusque dans la chambre. Un constat qui vaut d'autant plus à l'heure où l'on a appris à travailler à distance et à transformer notre espace intime en zone de bureau.

Voici quelques inspirations pour votre intérieur.