Déco: les temps forts de Maison & Objet

"Bell Coffee Table" et "Side Table" par Sebastian Herkner, créateur de l'année pour l'édition de janvier 2019 de Maison & Objet. - © Courtesy of Studio Sebastian Herkner

Le salon de référence du secteur de la décoration et du design lancera l'année avec sa nouvelle édition du 18 au 22 janvier au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte. Au programme de cette année, la relève du design chinois, l'impertinence à la française et Sebastian Herkner, le créateur de l'année.

Le designer allemand Sebastian Herkner mis à l'honneur A à peine 37 ans, le designer allemand Sebastian Herkner a été honoré par toute une batterie de récompenses pour son travail novateur, qu'il a exercé pour de grandes maisons d'édition comme Moroso, Dedon, Pulpo ou encore Thonet. Formé à l'Université d'Art et de Design d'Offenbach, Herkner a fondé son studio en 2006 dans la même ville, près de Francfort, où il fait résonner artisanat et technologies. Il y a donné naissance à sa première création phare, la table "Bell", formée par un plateau en acier et laiton, qui repose sur un pied en verre soufflé à la bouche. Un parcours qui fait de l'Allemand le créateur de l'année pour l'édition de janvier de Maison & Objet. A cette occasion, il dévoilera sur le salon ses dernières réalisations et évoquera son processus de création.

Le "Je ne sais quoi" français à l'ordre du jour D'après le tendanceur Vincent Grégoire, issu du bureau NellyRodi, l'Hexagone a le vent en poupe. "Il y a une nouvelle curiosité pour les Français à l'étranger, une sorte de fascination", explique Vincent Grégoire. "Dans un univers qui s'uniformise, où tout devient pareil, on s'attache aux exceptions et aux différences." Des différences et exceptions que l'on retrouverait alors dans le Made in France, dans les "petites maisons", qui réinterprètent le savoir-faire traditionnel à travers des "produits innovants", et dans une "Nouvelle vague" de créateurs adoptant une approche multiculturelle. Un univers qui sera à retrouver au Forum Tendances sur un espace de 250 m2, qui présentera une sélection de produits de cette nouvelle scène française, mise en scène à travers une scénographie inspirée par la Galerie des Glaces de Versailles.

Les jeunes talents de l'Empire du Milieu Cette année, le stand des Rising Talent Awards regarde à l'est. Pour cette édition de janvier 2019, c'est la Chine qui sera à l'honneur. Six jeunes talents venus de l'Empire du Milieu ont été sélectionnés par six personnalités du secteur de la décoration et du design comme Liu Xu, président de la China National Interior Decoration Association, et Xing Tong-He, ex-architecte en chef du groupe Shanghai Xian Dai Architectural Design, un des plus grands cabinets d'architectes du monde. Le sculpteur et artiste Qu Guangci était aussi de la partie, avec les designers Tom Dixon, Luca Nichetto, ainsi que le duo Neri et Rossana Hu , les cofondateurs du cabinet d'architecture et de design Neri & Hu, basé à Shanghai.