Déco écoresponsable : une maison stylée décorée avec moins, mais mieux.

Plus locale, plus durable, la déco éco-responsable recyle, réutilise et veut faire sa part pour préserver la planète. Concilier style et éthique, est-ce vraiment possible ? Oui et on vous explique comment.

Chacun des objets qui nous entourent a un impact sur la nature. Faire attention à la provenance des matériaux, à la fabrication tout autant qu'à l'esthétisme, voilà un moyen d'allier design et durabilité.