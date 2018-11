Déco: Des sapins taille réduite pour Noël

Un petit sapin, oui, mais un sapin quand même. Pour ceux qui refusent de franchir le cap du petit sapin en plastique, l'e-fleuriste Bloom & Wild propose de véritables mini sapins livrés avec leur pot , ainsi qu'avec des décorations entièrement peintes à la main. Trois options sont possibles: une version dorée, une autre multicolore et une troisième rouge qui revisite les grands classiques du Noël britannique comme les crackers ou le pudding. De plus, après les fêtes, le petit arbre pourra tout à fait être replanté dans le jardin.

Pour les amateurs de bonsaï

Pourquoi aller acheter tous les ans un sapin coupé que l'on jettera quand on peut s'offrir un bonsaï gonflable en vinyle? Proposé par la boutique du Museum of Modern Art de New York (MoMA), cet arbre disponible en noir ou en plastique transparent ne perdra pas ses aiguilles et ne prendra pas de place dans vos placards une fois le 25 décembre passé.

Prix: €€

Boutique du Moma: https://store.moma.org