Confinement : déplacer ses meubles pour un nouvel intérieur

Changer les meubles de pièce ou de place

Evidemment, on ne vous propose pas de mettre le lit dans la cuisine et le canapé dans la salle de bains. On parle ici des petits meubles qui peuvent être recyclés dans les différentes pièces. La commode de la chambre pourrait servir dans la salle à manger et la table basse du salon ferait une jolie nouvelle table de chevet.

Les meubles du salon peuvent être repensés facilement : le divan tourné vers la fenêtre plutôt que la télévision, la bibliothèque sur le mur d’en face. Un vrai déménagement qui va vous prendre du temps (vous en avez justement à revendre), un plan d’attaque et une vraie réflexion. Il existe des applications qui vous permettent de créer un plan de votre lieu d’habitation et d’y ajouter vos meubles, vous pourrez ainsi voir les possibilités qui s’offrent à vous avec tout ce que vous avez déjà à disposition.

Vous pouvez également renouveler votre intérieur avec des astuces diverses. De nouvelles tailles de coussins, un nouveau plaid et votre canapé change d’allure. Une plante en plus dans le coin ou sur la commode et la pièce a une nouvelle atmosphère.

Votre imagination est votre seul frein (et vos bras, peut-être) alors amusez-vous bien!