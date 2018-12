Comment faire son propre nettoyant multi-usages écologique?

Maël, bénévole à La Maison du Zéro Déchet, explique comment fabriquer soi-même un nettoyant multi-usages ultra écolo.

Eau de Javel, liquide vaisselle, produit à vitre… Nous les utilisons quotidiennement ou presque. Mais tous ces produits d'entretien contiennent une infinité de substances polluantes qui peuvent s'avérer néfastes pour la planète et notre santé. Pour y remédier, il est possible de fabriquer son propre produit nettoyant.

Afin de lutter contre la pollution plastique, d'une part, il est conseillé d'utiliser un contenant en verre refermable et réutilisable. À l'aide d'un entonnoir, versez 1,5 cuillère à soupe de savon noir liquide dans le contenant. En option, pour l'odeur, vous pouvez y rajouter une dizaine de gouttes d'huiles essentielles. Rajoutez ensuite 25 cl de vinaigre blanc puis 50 cl d’eau. Secouez énergiquement jusqu'à obtenir un mélange homogène. Votre nettoyant multi-usage est prêt.

Pour faciliter le nettoyage, vous pouvez ensuite le verser dans un vaporisateur. Maël précise: "Avec ce produit, on peut nettoyer plein de surfaces différentes: tables, plans de travail, éviers, lavabos, baignoires, parois de douche… On vaporise et on frotte avec une éponge". Un produit simple pour une utilisation simple.