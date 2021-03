"Cluttercore", la tendance déco qui va vous faire déculpabiliser

Après la folie minimaliste et du rangement façon Marie Kondo, voici que débarque la tendance "cluttercore", un bazar joyeux, heureux qui nous rassure. Le tout, sans culpabilité. Vous avez dit "régressif" ?

Ranger, débarrasser, organiser ? On en a marre ! Après avoir fait le ménage de printemps au premier confinement, plié nos chaussettes en mode Marie Kondo (la papesse japonaise du rangement) au second, on n'en peut plus de cette existence aseptisée, qui va de pair avec nos restrictions de liberté.

Alors, en ligne, la résistance s'organise autour du hashtag "cluttercore".