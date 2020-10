Buyback Friday : Ikea lance une campagne inédite pour racheter les meubles de ses clients

Les pièces utilisées avec plusieurs rayures recevront des bons d'une valeur de 30% de la valeur d'origine de l'article et les pièces "comme neuves". Les articles seront ensuite mis en vente dans les magasins et tout ce qui ne pourra pas être revendu sera recyclé.

Lors de cette campagne baptisée "Buy Back Friday", les clients recevront un bon d'achat allant jusqu'à 50% du prix initial de l'objet Ikea déposé, selon Ingka, la franchise qui regroupe près de 90% des magasins dans le monde. L'opération, menée pour la première fois, doit avoir lieu entre le 24 novembre et le 3 décembre, dans 27 pays . Après avoir ouvert un magasin de seconde main en Suède et tenter la location de meubles dans d'autres pays , le groupe se penche de plus en plus vers un modèle "écologique".

Les meubles rapportés seront revendus, recyclés ou donnés

"Tout ce qui ne peut pas être revendu sera recyclé ou donné à des initiatives pour aider les personnes les plus touchées par la pandémie de Covid-19", détaille le groupe. D'ici 2021, Ikea prévoit d'installer dans chaque magasin des espaces dédiés à la prise en charge et à la revente de meubles d'occasion, ce qui est déjà le cas dans certains de ses établissements.

"Des pays comme l'Australie ou le Canada sont déjà en train de tester les services de rachat mais le 'Buyback Friday' sera la première initiative menée dans 27 pays", a affirmé Paul Mills, un porte-parole d'Ingka.

Le géant suédois souhaite répondre aux critiques selon lesquelles son modèle, fondé sur la vente de produits à petits prix en kit, conduit à la surconsommation et au gaspillage.

Ikea a ainsi commencé à réparer et à reconditionner les produits qui ont été endommagés pendant le transport, dans chaque magasin. L'entreprise tente de construire un modèle commercial circulaire dans lequel les matériaux et les produits sont réutilisés ou recyclés. Ikea investit plus de 3,2 milliards d'euros dans des mesures de durabilité pour devenir neutre en carbone d'ici 2030.

La firme, qui emploie plus de 217.000 personnes et dispose de plus de 500 points de vente pour un chiffre d'affaires annuel avoisinant les 40 milliards d'euros, s'est engagée à devenir un acteur de l'économie circulaire d'ici 2030. Il souhaite réduire son empreinte climatique globale de 70% en moyenne par produit d'ici là.