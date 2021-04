Argile et lin : la tendance déco du printemps 2021.

Après un hiver mouvementé, les couleurs s'adoucissent au printemps et se parent de couleurs neutres et de matériaux réconfortants, comme l'argile et le lin. Du doux, de l'agréable, du réconfort. Voilà ce dont nous avons besoin en déco chez nous pour contrebalancer la dureté ambiante. Les fabricants l'ont bien compris et proposent, pour l'arrivée du printemps, des matériaux naturels et apaisants. C'est la suite logique de l'hiver cocooning et de l'influence scandinave dans nos intérieurs.

Comme à la plage La marque espagnole Ondarreta envisage les superficies "comme du sable sur la plage". Une sensation d'onde, de vague qui se ressent dans la conception, le design et la production des meubles. L'harmonie est apportée par le lin de l'assise "Hari XL Chair". Cette chaise basse combine l'esthétique industrielle aux lignes délicates d'une chaise élégante. La version chaise de bar joue sur la même alliance avec ses longues jambes en acier et une assise douce. Le tout sur une palette de couleur très douce subtilement relevée de rose poudré et d'argile dans des matières organiques. L'utilisation du lin est un clin d’œil à l'Antiquité, un savoir-faire ancestral qui rassure et apaise.

Noisettes croquantes pour les murs Sur les murs, on se laisse tenter par les teintes reposantes : noisettes croquantes d'Aquitaine, chou-fleur tendre de Mondeville de la peinture Algo. La marque propose une large gamme de teintes naturelles, du sable au gris bleuté en passant par le vert tendre, fabriquées à base de résine d'algues bretonnes, de pigments naturels et d'eau.