6 manières d'utiliser l'échelle en bois dans votre intérieur

On la voit fleurir partout depuis quelques années et, malgré le fait qu'on la trouve cool, on ne sait pas toujours comment l'utiliser. Voici 6 idées pour intégrer l'échelle en bois dans votre intérieur : simplement décorative ou carrément utile!

Porte-serviette Le porte-serviette, c'est la première idée qui vient à l'esprit quand on croise cette échelle dans les allées de notre magasin de meuble préféré. On vous le recommande, une petite touche de bois dans la salle de bain, ça amène de la chaleur et ça rend la pièce plus cosy!

Simple déco 6 manières d'utiliser l'échelle en bois - © KatarzynaBialasiewicz - Getty Images/iStockphoto Dans le salon ou dans la chambre, avec un ou deux plaids que vous avez ramenés de vos pérégrinations dans le monde (ou simplement de chez casa) : une petite touche bohème dans votre intérieur.

Etagère 6 manières d'utiliser l'échelle en bois - © KatarzynaBialasiewicz - Getty Images/iStockphoto Soit vous êtes un peu bricoleur et vous ajoutez des petites planches à votre échelle existante pour lui permettre de devenir une étagère, soit vous achetez une version upgradée de l'échelle qui a déjà des tablettes. Quelque soit votre choix, le résultat sera une étagère originale qui s'adosse au mur.

Porte fleurs 6 manières d'utiliser l'échelle en bois - © KatarzynaBialasiewicz - Getty Images/iStockphoto Si vous achetez des petits pots agrémentés d'un crochet, vous pouvez utiliser votre échelle dans toutes les pièces de la maison (y compris en extérieur) pour y mettre des plantes et apporter un peu de verdure. A la cuisine, on y insère des herbes aromatiques; dans le salon, des plantes vertes qui oxygène l'atmosphère; sur la terrasse, des fleurs de différents tons pour une explosion de couleurs.

Support pour guirlande lumineuse 6 manières d'utiliser l'échelle en bois - © KatarzynaBialasiewicz - Getty Images/iStockphoto La guirlande lumineuse n'est plus l'appanage de Noël. Aujourd'hui, on peut en mettre dans son intérieur à tout moment de l'année. Et en été, sur une belle échelle en bois flotté, ça donne des impressions de vacances au bord de la mer!

Multi-fonction dans la chambre de bébé 6 manières d'utiliser l'échelle en bois - © KatarzynaBialasiewicz - Getty Images/iStockphoto L'échelle dans la chambre du bébé, ça vous permet d'avoir en même temps : un emplacement pour les langes, un porte-plantes (parce que l'oxygène c'est important), un luminaire (avec une guirlande), une tringle pour le pyjama, un porte-doudou (pour ne jamais le perdre) et un porte-essui. On dit oui.

