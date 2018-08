Design : Six expositions à découvrir pour la rentrée

A partir du 7 septembre prochain, la capitale française accueillera la nouvelle édition de Maison & Objet, qui se tiendra à Paris Nord Villepinte jusqu'au 11 septembre. Cette grand-messe de la décoration et du design invitera tous les passionnés et professionnels de la discipline à découvrir les dernières nouveautés.

A cette occasion, panorama des expositions qui raviront les amateurs de design.

"Victor Papanek : The Politics of Design" du 29 septembre 2018 au 10 mars 2019 au Vitra Design Museum

A la fois designer, auteur et activiste, Victor Papanek (1923-1998) voyait, à travers la pratique de sa discipline, un outil de changement social et politique. Son ouvrage "Design for the Real World", sorti en 1971, est l'un des ouvrages sur le design le plus lu, souligne le Vitra Design Museum, qui lui consacre sa première rétrospective.

"Renzo Piano The Art of making buildings" du 15 septembre au 20 janvier à la Royal Academy of Art à Londres

Auréolé par le RIBA Royal Gold Medal for Architecture en 1989, par le Pritzker Architecture Prize en 1998 et la médaille d'or AIA de l'American Institute of Architects en 2008, Renzo Piano est l'un des plus grands architectes de notre temps. Le père du Centre Pompidou à Paris ou encore de la London Bridge Tower à Londres, fera l'objet d'une exposition dans la capitale britannique à la Royal Academy of Arts. Celle-ci mettra en lumière seize de ses plus grands projets.

"Tutto Ponti, Gio Ponti archi-designer" du 19 octobre 2018 au 10 février 2019 au Musée des Arts décoratifs de Paris

La première rétrospective en France sur l'architecte et designer italien Gio Ponti se tiendra au Musée des Arts décoratifs de Paris. L'exposition reviendra sur la carrière de l'Italien tout en pointant certains aspects de son travail comme la création autour du luminaire, de revues, ses incursions dans le monde du verre, de l'orfèvrerie ou encore de la céramique et du design industriel. Au total, plus de 500 pièces seront de la partie.

"Home Futures" du 7 novembre 2018 au 24 mars 2019 au Design Museum de Londres

L'idée de la maison du futur a intrigué nombre de designers et fait l'objet de multiples expérimentations par des professionnels du design et de l'architecture, mais aussi par la pop culture. Le Design Museum de Londres invite à découvrir les visions d'hier du futur. Au programme, près de 200 objets et expériences.

"AD Intérieurs: Brut et Précieux" du 5 au 23 septembre 2018 à la Compagnie des Philanthropes à Paris

Depuis huit ans, le magazine AD, référence dans le milieu de la décoration et du design, convoque les plus grandes signatures de la discipline pour une exposition événement. Quinze créateurs seront invités à revisiter une pièce à vivre en fonction d'un thème qui cette année, sera celui de "brut et précieux". Ramy Fischler, créateur de l'année chez Maison & Objet, signera ainsi un bureau, Mathieu Lehanneur un salon de méditation et Thierry Lemaire un élégant bureau.

"Design et merveilleux : De la nature de l'ornement" du 1er décembre 2018 au 21 avril 2019 au MAMC+ à St Etienne

Après avoir célébré l'absence d'ornement du design dans une précédente exposition présentée à la Cité du Design, le Musée d'Art moderne et contemporain de Saint-Etienne propose de mettre en lumière l'ornement inspiré par la nature et les possibilités offertes par le numérique. "Design et merveilleux" racontera l'histoire du design à travers une centaine d’œuvres de designers français et internationaux. L'exposition s'inscrira dans la programmation de la 11e édition de la Biennale Internationale Design de Saint-Etienne, du 21 mars au 22 avril 2019.