Décès du designer britannique Terence Conran

Le célèbre designer britannique et inlassable touche-à-tout Terence Conran -fondateur d'Habitat et de The Conran Shop, mais aussi de nombreux restaurants et lignes de meubles- est décédé samedi à l'âge de 88 ans, a annoncé sa famille.

Il "est mort paisiblement aujourd'hui à son domicile de Barton Court", a indiqué samedi sa famille dans un communiqué, désirant rendre hommage à ce "visionnaire, qui a eu une vie et une carrière extraordinaires".