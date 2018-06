Un livre simple et ludique pour cuisiner avec vos enfants !

Des recettes simples et pratiques qui réjouiront les grands et les petits.

Quoi de plus amusant que de jouer à l'apprenti chef avec papa et maman dans la cuisine...

Lilliputiens a rassemblé 12 recettes d'apéros simples à réaliser, dans un joli livre de cuisine très pratique et pas cher.



Chaque recette se compose d'un plan simple par étapes et est illustrée de jolis dessins ludiques. Ils indiquent la durée de cuisson ainsi que les ustensiles et ingrédients dont tu auras besoin. Les toques indiquent si le petit chef peut le faire seul ou s'il a besoin de l'aide de son assistant chef (aka papa et maman).