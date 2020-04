Un classique à faire chez soi, le ketchup maison de Hélène Darroze.

Confinés à la maison depuis bientôt trois semaines, on reprend goût à l'essentiel et à cuisiner. Et si nos nouvelles habitudes consistaient à bannir les produits industriels sans faire un trait sur notre gourmandise ?

C'est visiblement ce que Hélène Darroze nous engage à faire : la cheffe étoilée prouve que l'on peut préparer son propre... ketchup. De quoi faire plaisir à nos chères têtes blondes tout en nous rassurant sur les composants de la sauce.