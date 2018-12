The Bio Veggie Company donne des idées pour un Very Veggie Xmas

La tendance à une alimentation plus végétarienne se poursuit jusqu'à la fin de l'année.

L'été dernier, The Bio Veggie Company a mené une enquête auprès de 1000 Belges pour en savoir davantage quant à leurs habitudes alimentaires végétariennes. Elle montre que pas moins de 30% de la population du pays mange végétarien au moins une fois par semaine. De plus en plus de Belges abandonnent donc de temps en temps leur sempiternel steak.