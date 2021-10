Squid Game : la recette du biscuit au sucre de la 2e épreuve

La recette des biscuits Dalgona, les fameux biscuits au sucre de la seconde épreuve de Squid Game, est très simple et vous pourrez goûter un peu de la culture coréenne. Mais que cela ne soit pas une excuse pour entamer vos propres Squid Game à la maison et se tabasser les uns les autres comme on a pu le voir lors de nombreux dérapages dans les cours de récré.

Disons que c’est un petit biscuit de l’amitié et que le seul risque qu’il vous fait encourir ce sont des caries.

Dans la série, ces petits gâteaux recèlent chacun une forme (un triangle, une étoile, un parapluie ou un cercle) et le but est de sortir la forme sans casser les restes du biscuit mais chez vous, les formes n'ont de limites que votre imagination !