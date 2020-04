Recette : Wrap aux légumes et au Sainte-Maure-de-Touraine

Coupez 16 tranches de Sainte-Maure-de-Touraine et réservez-les.

Dans un bol, écrasez grossièrement le reste du Sainte-Maure-de-Touraine avec le yaourt grec, la ciboulette ciselée et l'ail. Assaisonnez avec un peu de fleur de sel, de piment d'Espelette et le zeste de citron. Réservez au frais.

Pelez et râpez ensemble les carottes et le céleri. Assaisonnez le tout avec de l'huile d'olive, le jus de citron et de la fleur de sel. Réservez.