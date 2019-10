Recette: Wok de chou kale au porc

Dans un wok, mettre 1 càs d'huile à chauffer à feu vif pour faire dorer le filet mignon de porc entier sur toutes ces faces (environ 5 min). A l'issue, le prélever et l'envelopper dans une feuille d'aluminium (on garde ainsi la viande bien tendre).

Rajouter 2 càs d'huile dans le wok et y faire revenir et dorer l'ail, l'oignon et les bâtonnets de carotte.