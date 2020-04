Recette : Vol-au-vent aux asperges blanches, oeuf de caille et crème de ciboulette

Epluchez les asperges : posez l'asperge bien à plat sur le plan de travail et tenez-la par le talon (extrémité à l'opposé de la pointe). Epluchez à l'économe en partant de la base de la pointe et en descendant vers le talon. Quand l'économe "accroche" sur la partie la plus fibreuse du talon, cassez le bout de l'asperge.