Recette: Velouté de poireaux, carottes et moules poêlées

Lavez et coupez les poireaux et les carottes en petits tronçons.

Faites cuire dans une casserole avec l'huile d'olive pendant 5 minutes et ajoutez la tomate coupée en petits dés. Ajoutez de l'eau.

Ajoutez sel et poivre et faites cuire à découvert pendant 15 minutes puis mixez, ajoutez la crème épaisse et remixez avant de réserver.