Recette: Velouté de carottes

Lavez et épluchez les carottes. Coupez-les en morceaux.

Lavez et coupez le fenouil en gardant quelques tiges pour le dressage.

Epluchez et hachez l'oignon.

Dans une cocotte, faites fondre le beurre, faites suer l'oignon, ajoutez les carottes et le fenouil. Mouillez avec le bouillon de légumes. Salez et poivrez. Laissez cuire 40 minutes à feu moyen et à couvert.