Recette : Tulipes de pêche Melba

Dans un cul-de-poule, mélanger le beurre ramolli avec le sucre semoule à l'aide d'un fouet. Incorporer le sucre glace, la poudre d'amandes et la farine tamisée. Ajouter progressivement les blancs d'œufs et la vanille liquide, puis les 3/4 des amandes effilées préalablement séchées au four et légèrement dorées.