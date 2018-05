Recette : Tortilla à la catalane

Dans un saladier, casser les œufs, ajouter la crème liquide et le piment d'Espelette. Battre en omelette et assaisonner.

Dans une poêle, faire fondre le beurre et l'huile, y déposer les oignons et les poivrons. Cuire pendant 5 à 6 minutes en remuant régulièrement. Ajouter les pommes de terre, les olives et le chorizo. Poursuivre la cuisson pendant 2 minutes, ajouter les tomates cerise et verser le contenu du saladier. Cuire à feu moyen jusqu'à ce que les œufs coagulent. Retourner la tortilla de manière à faire dorer l'autre face (la tortilla doit être plus compacte que la traditionnelle omelette française et n'est jamais baveuse).