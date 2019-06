Recette: Tomato-tarte

Commencer par préchauffer votre four à 160 degrés.

Réaliser la pâte à tarte sans gluten. Mélanger les farines et le sel dans un grand saladier.

Ajouter le beurre, mélanger, puis ajouter l’œuf et un peu d'eau si nécessaire. La pâte doit être légèrement collante. Rajouter les graines de pavot. Former une boule puis l'envelopper de film alimentaire et la laisser reposer de 30 minutes à 1h au frigo.