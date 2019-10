Recette: Terrine de foies de volaille au lait

Avec le hachoir grille fine, hachez finement l'échine de porc et la moitié du foie égoutté. Dans un saladier, mélangez le tout avec la crème fleurette, la pincée de quatre-épices, l'ail haché et les échalotes hachées et le poivre. Incorporez l'œuf battu et la farine. Malaxez longuement tous ces ingrédients.