Recette : Tartines de fromage frais, fraises et basilic

Peler, épépiner et tailler la pomme en dés.

Laver, équeuter et couper les fraises en deux.

Eplucher, laver et émincer les oignons, les faire suer au beurre demi-sel. Ajouter la pomme. Cuire 10 minutes à feu doux. Ajouter les fraises. Mélanger, ajouter le sucre, les épices, le gingembre et la fleur de sel. Laisser cuire 10 minutes. Enfin, verser le vinaigre, laisser évaporer 2 à 3 minutes et verser le vin doux. Cuire à couvert pendant 1h à 1h30. Rectifier l'assaisonnement.