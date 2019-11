Recette: Tarte panna cotta aux agrumes

Étalez la pâte sur un plan de travail fariné puis incorporez-la dans un moule à tarte. Piquez le fond à l'aide d'une fourchette, recouvrez la pâte d'un papier sulfurisé et de quelques billes de cuisson avant de la faire cuire au four à 180°C pendant 20 minutes. Retirez les billes et le papier et ré-enfournez pendant 5 minutes, puis laissez refroidir complètement.