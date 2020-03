Recette: Tarte fine aux pommes de terre et vacherin

Creusez un puits et ajoutez l'huile d'olive et la moitié de l'eau. Mélangez les ingrédients du bout des doigts en partant du centre. Ajoutez le restant d'eau et continuez à pétrir. Formez une boule sur un plan de travail propre et pétrissez 5 minutes. Obtenez une boule de pâte bien souple. Réservez.