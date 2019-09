Recette : Tarte aux mirabelles à la cardamome

Préchauffer le four à 180 °C (th.6)

Préparer la pâte. Dans un saladier, mélanger la farine et le sucre. Incorporer le beurre mou en morceaux et pétrir la pâte du bout des doigts. La compacter en boule puis l'envelopper dans un film alimentaire étirable et laisser reposer 20 à 30 min au frais.