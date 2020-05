Recette : Tartare de veau, asperges vertes et palourdes

Taillez la viande de veau crue en petits dés et les champignons de Paris en lamelles très fines. A l'aide d'un économe, réalisez des tagliatelles d'asperges puis ajoutez les palourdes entières.

Mélangez. Ajoutez les échalotes et la ciboulette finement ciselées.

Deux heures avant de servir (pas plus pour éviter que la chair de veau ne soit trop cuite), mélangez l'ensemble des ingrédients (sésame, pignons, vinaigrette, sauce huître, sel, poivre, sauce soja, citron et ciboulette) au tartare de veau et de palourdes.