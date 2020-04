Recette : Tartare de daurade fraises, passion

Préparez la sauce : rincez, équeutez et coupez les fraises en quatre. Coupez les fruits de la passion en deux et passez la chair au chinois afin de ne garder que le jus. Dans une casserole, faites chauffer à feu doux le sucre, le jus de passion et 150 g de fraises coupées pendant 5 à 10 minutes. Repassez le tout au chinois et laissez refroidir. Une fois refroidi, fouettez ce jus en ajoutant l'huile d'olive en filet. Salez, poivrez puis réservez.