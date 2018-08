Recette : Tartare de canard au Reblochon

Retirez la graisse des magrets et conservez-la au réfrigérateur pour d'autres recettes.

Hachez la chair de canard au couteau. Retirez la croûte de 180 g de Reblochon et coupez le fromage en tout petits dés.

Hachez finement la coriandre et le persil plat. Ciselez finement la ciboulette. Retirez le pédoncule et les graines du piment et hachez finement la chair. Retirez les grains de la grenade.