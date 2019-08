Recette: Taboulé de brocolis

Râpez les fleurettes de brocoli et réservez-les dans un grand saladier.

Épépinez les tomates et coupez-les en cubes. Ciselez l'oignon nouveau, ainsi que les herbes.

Mélangez tous ces éléments ensemble et incorporez le zeste et le jus de citron, l'huile d'olive, les graines de courge, du sel et du poivre.