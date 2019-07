Recette: Squares aux framboises (sans gluten)

Dans une casserole, verser l'eau et 100 g de sucre roux. Ajouter le jus de citron. Porter l'ensemble à ébullition.

Passer rapidement les framboises sous l'eau et les verser dans la casserole, mélanger et cuire à couvert, à feu doux, 5 minutes. Enlever le couvercle, ajouter l'agar-agar, mélanger et poursuivre la cuisson 5 à 10 minutes à feu doux.