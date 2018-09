Recette : Soupe de mirabelles, mascarpone à la vanille, nougatine de pistache

Préparer la soupe de mirabelles : dénoyauter les mirabelles. Mettre la fécule dans une casserole et verser l'eau froide en fouettant. Ajouter le sucre et le jus du citron et de l'orange. Porter doucement à ébullition tout en fouettant. Ajouter la cannelle et le thym ainsi que les mirabelles. Laisser cuire 5 minutes à petit feu, puis laisser refroidir.