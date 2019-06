Recette: Sardines en croquettes

Ouvrez les boites de sardines et réservez-les pour servir, si vous le désirez. Mettez les sardines et l'huile contenue dans l'une des boites dans un saladier.

Rincez le citron, épongez-le et râpez la moitié de son zeste au-dessus des sardines. Pelez les oignons, rincez-les et hachez-les, avec leur tige vert tendre; ajoutez-les dans les sardines avec les herbes, 1 œuf, la crème et 1 cuillerée à soupe de chapelure.