Recette : Salade healthy aux noix

Pendant ce temps, préparer les crudités. Peler et couper les betteraves en rondelles. Peler à vif les oranges et les couper en tranches. Peler les carottes et à l'aide d'un économe, les tailler en tagliatelles. Emincer finement le chou rouge. Rincer et sécher les feuilles de mesclun et les graines germées.