Recette: Salade de lentilles corail au pamplemousse et copeaux de sbrinz

Rincez les lentilles corail à l'eau claire et faites-les cuire selon les indications du paquet.

Assaisonnez les lentilles avec la vinaigrette et mélangez, ajoutez les baies de goji et les cranberries et disposez les suprêmes de pamplemousse.