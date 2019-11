Recette: Salade de coques, clémentines et pommes de terre

Cuisez les coques dans le jus de clémentines avec l'échalote ciselée et une pincée de poivre.

Retirez les coques dès qu'elles sont ouvertes et versez la crème liquide. Réduisez et rectifiez l'assaisonnement puis chauffez les segments de clémentines dans la réduction avant de les tailler en deux dans le sens de l'épaisseur.

Dressez en intercalant les coques, les segments de clémentines et les pommes de terre jaunes et violettes. Parsemez d'herbes fraîches ciselées et arrosez de quelques gouttes de jus réduit.