Recette : salade de carottes rôties aux lentilles et au chèvre

Lavez et épluchez les carottes. Coupez-les en deux ou en quatre si elles sont grosses. Mettez-les sur une plaque de cuisson, arrosez de 2 cuillères à soupe d'huile et parsemez de sel, de poivre et de thym. Mélangez et mettez à cuire dans un four préchauffé à 180°C pendant 30 minutes.