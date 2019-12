Recette: Saint-Jacques aux poireaux et sa tuile au parmesan

Fendez les poireaux en deux et lavez-les soigneusement.

Egouttez-les et supprimez les 3/4 de la partie verte. Emincez-les finement.

Chauffez 20 g de beurre dans une casserole. Ajoutez les poireaux et l'échalote hachée et faites revenir 5 min. Salez, poivrez. Couvrez et laissez cuire 20 min à feu doux avec 1 à 2 cuillères à soupe d'eau.