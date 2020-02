Recette: Roulés poireau-carotte au merlan

Dans un grand volume d'eau bouillante salée, blanchissez les poireaux environ 10 minutes et les lanières de carottes, 3 minutes. Egouttez puis laissez tiédir les légumes.

Rincez les filets de merlan. Déposez sur chaque filet de merlan des tagliatelles de carotte et des lanières de poireau. Réalisez des rouleaux bien serrés et ficelez-les bien.

Répartissez les parures de poireau et de carotte taillées dans le fond du plat à gratin. Déposez les roulés de merlan dessus. Salez, poivrez.

Déposez le beurre et versez le vin. Cuisez au four 15 min à 180°C. Servez dès la sortie du four avec un riz parfumé (thaï, basmati...).