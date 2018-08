Recette : Rôti de veau au pesto roquette-basilic, légumes d'été braisés

Chauffer une poêle avec l'huile, colorer le rôti de veau 3 à 4 minutes sur toutes ses faces, le saler, le poivrer, le déposer dans un plat, l'entourer des tomates, ajouter quelques brins de thym et le cuire 50 minutes au four.

Pendant ce temps, préparer le pesto : mixer les pignons de pin, l'ail et le parmesan, ajouter la roquette et le basilic, verser 10 cl d'huile et mixer à nouveau, verser progressivement le reste d'huile en mixant jusqu'à obtenir la consistance souhaitée, saler et poivrer.