Recette: Risotto de Noël aux Noix de Saint-Jacques et suprêmes de clémentines

Montez légèrement le feu. Ajoutez progressivement le riz et un peu d'huile d'olive. Le riz doit devenir légèrement translucide et nacré.

Déglacez avec un peu de vin jaune en faisant attention aux projections. Remuez légèrement jusqu'à ce que le riz absorbe tout le liquide et qu'il n'accroche pas dans le fond de la casserole.

Louche après louche, ajoutez votre bouillon de volaille. Remuez. Le riz doit absorber le bouillon au fur et à mesure. A la fin, lorsque le riz est ferme, versez le reste du vin jaune. Remuez jusqu'à son absorption.

Retirez la casserole du feu et ajoutez le mascarpone et le parmesan. Couvrez et conservez au chaud le temps de la cuisson des noix de Saint-Jacques.