Recette: Ravioles de langoustines aux pleurotes

Epluchez et lavez la carotte et la branche de céleri. Taillez-les en brunoise. Emincez finement la cébette.

Dans une poêle bien chaude, faites revenir l'oignon cébette et la brunoise de légumes. Ajoutez les pleurotes et faites cuire pendant 6 à 8 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien tendres en remuant régulièrement. Ajoutez les morceaux de langoustines et prolongez la cuisson de 3 à 4 minutes en mélangeant. Ajoutez la crème liquide et mélangez bien. Assaisonnez selon votre goût.