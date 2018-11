Recette : Ravioles de betteraves aux noix

Eplucher les betteraves crues et les émincer en très fines rondelles à l'aide d'une mandoline. Les faire tremper dans un saladier d'eau froide le temps de préparer le reste.

Préparer le houmous de betterave: mixer les cerneaux de noix à l'aide d'un robot. Ajouter la betterave cuite coupée en petits dés, l'huile, le jus et le zeste du demi-citron, du sel et du poivre et mixer jusqu'à obtenir une purée très lisse. Réserver au réfrigérateur.