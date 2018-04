Recette : Poulet Fermier aux noix et à la grenade

Pendant ce temps épluchez puis émincez les oignons et l'ail. Retirez le poulet de la cocotte et ajoutez les oignons, l'ail, la cannelle en poudre et le sucre cassonade. Mélangez bien le tout. Lorsque les oignons deviennent translucides, ajoutez le jus de grenade, le coulis de tomate, l'eau puis salez et poivrez.