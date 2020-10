Recette : papillotes de moules de bouchot et sa sauce vierge

Coupez les tomates en quartiers, épépinez-les puis concassez-les. Dénoyautez les olives et coupez-les en petits dés. Emincez finement les oignons.

Ciselez le persil et la ciboulette. Dans un petit bol, réunissez tous ces ingrédients puis arrosez d'huile d'olive et de jus de citron. Assaisonnez en poivre du moulin et légèrement en sel. Réservez.