Recette: Osso buco de lotte aux girolles et sa gremolata

Nettoyez les girolles en coupant le bout du pied et en grattant délicatement la tige. Si elles sont terreuses, essuyez-les avec un linge légèrement humide.

Epluchez et lavez les carottes. Taillez-les en fines rondelles. Lavez et coupez les tomates en quartiers. Epluchez et émincez finement les échalotes.