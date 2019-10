Recette: Makis maquereau orange

Pelez l'orange à vif et détaillez-la en suprêmes.

Détaillez le maquereau en longs bâtonnets. Mouillez-vous les mains et couvrez la moitié d'une feuille de nori de riz. Déposez les bâtonnets de maquereau et les suprêmes d'orange de manière à former une ligne sur la largeur de la feuille.